İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 26 Nisan-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık, hırsızlık, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranan 151 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 49'u, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı. Diğer zanlılar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.