Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Bakan Kasapoğlu, buradaki törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Törene 81 ilden gençler ve sporcular katıldı

Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, Bakanlık personeli ve federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Kasapoğlu, Anıtkabir avlusunda ziyarete gelen vatandaşlarla da bayramlaşarak özçekim yaptı.

Samsun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini temsilen Türk bayrağı, Tütün İskelesi'nden karaya çıkarıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Atatürk ile silah arkadaşlarının heykellerinin de yer aldığı alandaki törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

Daha sonra Türk bayrağı, deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

İstanbul Valiliği koordinesinde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen törende, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu anıta çelenk sundu. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

[Fotoğraf: AA]

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs kapsamında "1919 Gençle Zeybek" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 1919 genç Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya geldi.

Zeybek oynayarak 19 Mayıs'ı kutlayan gençler, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Gençlerin performansı klip haline getirildi.

Sakarya

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Serdivan Spor Salonu'nda devam etti.

Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından "Sakarya" türküsü işaret diliyle okundu.

Program, sportif ve kültürel etkinliklerin ardından sona erdi.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Garnizon Komutan Vekili Albay İlker Tonbaktepe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Ömertepesi Spor Salonu'nda devam etti.

[Fotoğraf: AA]

Bartın yöresel halk oyunu ile sportif gösterilerin yapıldığı programda, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Bolu

Bolu'da Belediye Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, bando eşliğinde Anıt Park'a kadar yürüdü.

Burada düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

[Fotoğraf: AA]

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından judo, karate, jimnastik, okçuluk ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Programa, Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Adana

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Çintimar ve diğer katılımcılar, Uğur Mumcu Meydanı'na Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Süleyman Elban, katılımcıların bayramını kutladı.

Törende şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hatay

Hatay'da, Vali Ürgen Alanı'nda bir araya gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde, Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

[Fotoğraf: AA]

Törende, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı kapsamında, Antakya Spor Salonu'nda da çeşitli gösteriler yapıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de, İl Gençlik ve Spor Müdürü Sedat Acar, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdinç Yılmaz, 7 Ocak Stadı'nda devam eden törenlerde katılımcıların bayramını kutladı.

[Fotoğraf: AA]

Törende şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.