Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 12:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'ya mayıs ayında kar yağdı
Amasya'nın yüksek kesimleri, mayıs ayında beyaza büründü. Kar güzel görüntüler oluşturdu.
Taşova ilçesine bağlı Boraboy Köyü'nün aşağı yaylasında yaşayanlar güne kar yağışı ile başladı.
Sabahın erken saatlerinde başlayan kar tipi şeklinde yağdı.
Havaların ısınması beklenirken karla karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kar güzel görüntüler oluşturdu.
Etiketler: Amasya Kar Yağışı
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