Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Ege için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ege Bölgesi'nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar güney Ege'de bugün kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla güney ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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