Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar güney Ege'de bugün kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla güney ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.