Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağanak tır sürücüsüne zor anlar yaşattı
Isparta'da sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda ilerleyen tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Isparta-Keçiborlu arasında seyreden tır sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini yitirdi.
GÖLTAŞ Çimento Fabrikası önünde bir süre kayan tır, başka bir araca çarpmadan durdu.
O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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