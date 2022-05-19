Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri, çok sayıda personel ve arazöz sevk edildi.
Dere Mahallesi Susuz mevkiinde henüz bilinmeyen sebeple dağlık ve ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, çok sayıda personel ve arazöz yönlendirildi.
Yangının sarp ve dağlık alanda çıkmasından dolayı karadan müdahalede güçlük çekiliyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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