Hatay Deniz Otobüsleri HADO ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak seferlerin ilki düzenlendi.

İlk deniz otobüsü, Madenli Yat Limanı'ndan gaziler ve davetlilerle hareket etti.

Seferler; salı ve cuma günleri saat 13.00'te Girne'ye gidiş, perşembe ve pazarları da Girne'den saat 14.00'te dönüş olarak yapılacak.

750 lira olarak belirlenen biletleri, öğrenciler 500 liraya alabilecek. Sefer süresi ise yaklaşık 5 saat olarak planlandı.

İsrail, Libya ve Lübnan'a yolcu taşımacılığı planlanıyor

Projeye ilişkin basın turunda konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok, limanın uluslararası yolcu taşımacılığına hazır hale geldiğini söylemişti.

HADO ile ilk aşamada KKTC'ye stratejik amaçlarla bu ülke bayrağıyla düzenli olarak yolcu taşınacağını belirten Ok, sonraki aşamada da Akdeniz'de İsrail, Libya ve Lübnan'a sefer düzenlenmesinin planlandığını dile getirmişti.

Ok, KKTC'de yaklaşık 100 bin Hataylı yaşadığı bilgisini vererek, bu nedenle HADO'nun önem taşıdığını vurgulamıştı.