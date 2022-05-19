Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nemrut Dağı zirvesinde 19 Mayıs kutlaması
[Fotoğraf: AA]
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kahta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'yi çeşitli branşlarda temsil eden Adıyamanlı milli sporcular ve gençler, Nemrut Dağı'nda İstiklal Marşı okudu, Türk bayrağı açtı.
Nemrut Dağı'nın zirvesindeki devasa heykellerin arasında gerçekleştirilen etkinlikle bölgenin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Kahta Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlikte, çeşitli dallarda başarı gösteren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.
Etiketler: Adıyaman Nemrut Dağı 19 Mayıs
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