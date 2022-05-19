Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Alp Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 hırsız, binanın bodrum katına girdi.

Bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine apartmana polis ve bekçiler sevk edildi.

Dışarıda gözcülük yapan şüpheli ekipleri görünce kaçarken, bodrum katta kalan şahısta yakalanacağını anlayınca kaçmaya çalıştı.

Havalandırma penceresini görerek buradan kaçmaya çalışan hırsız, boşlukta sıkıştı.

Mazgalı kaldırarak kaçmaya çalışan şüpheli, burada durumu fark eden bekçilerle karşılaştı. Bekçiler de şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Kelepçelenen hırsız ekipler tarafından karakola götürüldü. Yaşanan olay da saniye saniye güvenlik kameraların tarafından kaydedildi.