Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da ''torbacı'' operasyonu: 21 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Eyyibiye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Polis Şanlıurfa Uyuşturucu
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