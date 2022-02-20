Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalarak ağır yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi.
Şirinyalı Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi üzerindeki altyapı çalışmasında çalışan 38 yaşındaki Mehmet Y., kayan toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak altından çıkarılan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kocaeli
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