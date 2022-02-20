15 Şubat'ta Derik ilçesinde bir sokak köpeği Bahçelievler Mahallesi sakinlerine saldırdı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alınıp kuduz aşıları yapıldı. Saldırgan köpekten alınan numuneler ise Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Tetkiklerde köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Mahalleye 6 ay süre ile her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş ve çıkışları yasaklandı.

Mahalleye "kuduz risk bölgesi" tabelaları asıldı.