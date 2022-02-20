Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 13:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı, mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'de 7 kişiye saldırarak ısıran köpek kuduz çıktı. Bir mahalle karantinaya alındı.
15 Şubat'ta Derik ilçesinde bir sokak köpeği Bahçelievler Mahallesi sakinlerine saldırdı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alınıp kuduz aşıları yapıldı. Saldırgan köpekten alınan numuneler ise Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.
Tetkiklerde köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Mahalleye 6 ay süre ile her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş ve çıkışları yasaklandı.
Mahalleye "kuduz risk bölgesi" tabelaları asıldı.
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