Konya'nın Akşehir ilçesinde oğlu şehit olan 82 yaşındaki Şükran Makascı'yı telefonla arayan bir kişi, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıttı.

Makascı'yı arayan kişi kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini ve aklanması için verilen banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Makascı, bankadan çektiği 600 bin lirayı şüphelilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Makascı, emniyete başvurdu.

Harekete geçen Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, şüpheliler Ahmet Ç., İsa B., Abdulkadir A. ve yabancı uyruklu Ahmad Elalı E.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen para şehit annesi Şükran Makascı'ya teslim edildi.