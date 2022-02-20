Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir apartman dairesinde oturan Faruk Ş. ile kız arkadaşı Tülin Çetin arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Ş., Çetin'e silahla ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Faruk Ş. gözaltına alındı.