Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Düzce'de erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir apartman dairesinde oturan Faruk Ş. ile kız arkadaşı Tülin Çetin arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Ş., Çetin'e silahla ateş etti.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Faruk Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Cinayet Düzce Kadına Şiddet
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