Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonla bölgedeki yollarda da polis ekipleri uygulama yaparak araçları ve içindeki şahısları aradı.
Bazı evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler, operasyon kapsamındaki aramalarda 6 kilo 112 gram esrar, 120 gram eroin, 30 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 tabanca, 2 bin 425 lira para ele geçirdi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 12 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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