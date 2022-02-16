Sinop’ta S.C. isimli kişi, tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı bayiye satmak istedi.

Hırsızlık olayından haberi olmayan bayi işletmecisi Nagihan Taban, tüpü satın aldı. Tam o esnada tüp dağıtım aracında çalışan Murat Türkeri, bir tüpün eksik olduğunu fark ederek bayiye haber verdi.

İkinci tüpü çalarken fark edildi

Daha sonra hırsızın peşinden giden işletme sahibi ve çalışan, aynı kişinin araçtan tekrar tüp çalma girişiminde bulunduğunu gördü. Fark edildiğini anlayan hırsız, tüpü çalamadan kaçtı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"Bizim tüpümüzü bize satmış oldu"

Kendi tüpünü parayla satın aldığını söyleyen Taban, "Dün bir beyefendi müşteri olarak dükkanımıza geldi. ‘Ben de bir tüp var, onu alır mısınız’ dedi. Ben de ‘mavi kapağı varsa, açılmamışsa alırım’ dedim ve belli bir tutar söyledim. 'Tamam' dedi 'tüpüm az ilerde getireyim' dedi ve getirdi. Ben de dediğim miktarı verdim. Daha sonrasında kapıdan çıkarken ‘bir tane daha var’ dedi. Ben de 'doğalgaza mı geçtiniz' dedim şüphelendim. 'Evet' deyince 'tamam getirin' dedim. Akabinde çıktı, tüpçü arkadaşım aradı beni ‘abla bir tane tüpüm eksik’ dedi. Allah Allah yoksa şimdi çıkan beyefendi mi dedim, hemen koş şu tarafa gitti dedim. Bizim tüpümüzü bize satmış oldu" açıklamasını yaptı.

"Peşinden koştum ama yakalayamadım"

Bayi çalışanı Murat Türkeri ise, "Sipariş dağıtmak için arabamın yanına geldim. Baktığımda bir tüpün eksik olduğunu fark ettim. Hemen mağaza müdürümü aradım, 'kamyondan bir tane tüp çalmışlar, tüpüm eksik' dedim. Bana 'demin müşterinin biri tüp getirdi, satmaya çalıştı, ben de aldım' dedi. Eşkal verdi, Sakarya Caddesi'nde çıktık bakındık ama göremedik kendisini. Sonra arabamın yanına geldim, baktım ki ikinci tüpümüzü çalıyor. Ben hemen koştum, beni fark edince o da koştu. Ben de peşinden koştum ama yakalayamadım" dedi.