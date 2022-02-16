Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan O.Ö. ve Y.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.
Etiketler: Sınır Güvenliği FETÖ
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