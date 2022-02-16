Güngören Mahallesi'nde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu marketin cam duvarına çarptı.

Camı kıran otomobilin bir kısmı marketten içeri girdi. Kaza sırasında markette bulunan çalışan ve müşteriler büyük panik yaşadı.

Reyonlar devrildi

Camları kırılan ve reyonları devrilen markette hasar oluştu.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Markette inceleme yapan polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaza anı kamerada

Otomobilin, marketin cam duvarını yıkarak içeri girdiği kaza anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin market camından içeri girdiği, markette bulunan müşteri ve çalışanların panik yaşadığı görülüyor.