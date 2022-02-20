Kalp nakliyle sağlığına kavuştu, doktorlardan izin alır almaz yeşil sahada kendini bekleyen genç futbolcularına koştu.

62 yaşındaki Ebul Muhsin Garip Manisa'da çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurulan kulüpte futbol antrenörlüğü yapıyordu.

Kalp krizi geçirdi, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar "tek çare kalp nakli" dedi.

Futbol Antrenörü Garip, o süreci şöyle anlatıyor, "10-15 gün kalp destek cihazına bağlı kaldım. O anda Ege Hastanesi'nde istiyorlar kalbi, benim için değil yani. Başkası için çağrılıyor. Bakıyorlar ki kan dokuları, bana uygun. Tabii doktorların diğer hastaya söyledi. O da sırasını bana verdi."

Doku uyuşmadığı için nakil yapılamayan hastayı unutamadı

Garip "mucize" dediği nakille yeniden hayata bağlandı. Ancak doku uyumu yüzünden nakil yapılamayan diğer hastayı hiç unutamadı.

Kalp nakilli antrenör, yeşil sahada enerjisiyle örnek olduğu gençlere organ bağışının önemini anlatıyor:

"Organ bağışının sayesinde hem çocuklarıma hem kendi evime, yeşil sahalara döndüm. Apayrı bir duygu. Onlarca insan var organ bekleyen. Şimdi hep bir ümit yaşıyor."

Kalp nakilli antrenör genç futbolcuları her fırsatta organ bağışçısı olmaya çağırıyor.