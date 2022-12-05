Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 04:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da PKK operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alınmıştı.
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