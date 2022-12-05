Mustafa Sürmeli yönetimindeki otomobille Semih Eker idaresindeki cip, D-140 karayolu Batakköy Kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobilin sürücüsünün eşi Fatma ve kızı Medine Gül Sürmeli ile cipte bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.