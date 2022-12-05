Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı, Tatvan'a bağlı Dalda köyünde Anadolu semenderi görüldüğü bilgisini aldı.

Bunun üzerine köye giden Subaşı, köyde bir arada görülen 6 Anadolu benekli semenderini görüntüledi.

Subaşı, koruma altında olan semenderleri görüntülemenin sevindirici olduğunu belirtti.