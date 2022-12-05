Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde 789. Sokak’ta 20’li yaşlarındaki Bekir Aydın, inşaat eldiveni takarak yüksek gerilim direğine çıkarak kablo kesmeye çalıştı.

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik şirketi görevlileri geldi. Direkte asılı kalan Aydın, ekipler tarafından indirilerek hastaneye sevk edildi.

Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.