Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ö.A. idaresindeki otomobil ile A.A. kontrolündeki otomobil, Kireç Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki K.A, G.Ş, M.D, R. D. ve U.A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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