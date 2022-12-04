Trabzon'dan Gümüşhane istikametine ilerleyen bir araç Zigana Tüneli şantiyesi mevkiinde başka bir araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 3 kişiyi aracına alıp hastaneye götürmek isteyen sürücü de otomobilinin kontrolünü kaybetti.

Yaralıları hastaneye taşıyan araç, Zigana Köyü kavşağında yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla attı.

İkinci kazada ağır yaralanan Seda Karataş ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

Gümüşhane Devlet Hastanesi ve Torul Devlet Hastanesine kaldırılan beş yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.