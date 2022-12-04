Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da asansör zemine düştü: 3 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir apartmanda 4. kattan zemine düşen asansördeki 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Altınyaprak Mahallesi Dudayev Bulvarı Hasan Yılmaz Apartmanı'nda evlerinin bulunduğu 4. kata çıkmak isteyen Mehmet, Ülkü ve Yağmur Yıldız asansöre bindi.
Asansör, 4. kata geldiği sırada kapının açılmasıyla halatın makaradan sıyrılması sonucu zemine düştü.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun
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