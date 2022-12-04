Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Yüksekova-Esendere kara yolundaki Dilimli Barajı yakınında, minibüs ile saman yüklü kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan biri çocuk 10 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı yol belediye ekiplerince temizlendi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Hakkari Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta iki katlı ahşap ev yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz