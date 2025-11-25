Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 yaralı

Merkez Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasındaki adli emanet deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler yönlendirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alarak Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Şanlıurfa Adliyesinin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldiğini belirten Bakan Tunç, "Bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmıştır. Şu anda bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa Adliyesi'nde çalışan tüm personele geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"Patlamadan kaynaklanan yangın söndürüldü"

Vali Hasan Şıldak, adliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli emanet deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Olay yerine gelerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şıldak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Patlama sonucu bir adliye personelimiz yaralandı. Şu an patlamadan kaynaklanan yangın söndürülmüş durumda, depo bölümündeki dumanın tahliyesi ile ekiplerimiz meşgul oluyor. İçeride tehlike arz edecek herhangi bir durum bulunmuyor. Personelimiz tahliye edildi. Herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Şu an itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından yürütülecek araştırma çerçevesinde patlamanın nedeni ortaya konulacak ve teknik inceleme sonucunda kamuoyuyla paylaşılacak. Bacağından yaralanan personelimizin tedavisi hastanede devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Şıldak, "Depoda mühimmat var mıydı?" sorusu üzerine, "Henüz elimizde bu yönde bir bilgi yok. Bütün bilgiler toparlanıp ortaya konulacak. Teknik inceleme sonucu kesin neden ortaya konulacak." ifadelerini kullandı.