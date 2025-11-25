Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
Türkiye
AA 25.11.2025 15:54

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan pideci mühürlendi

Zonguldak'ta sağlığa aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlenen pide imalathanesi denetlendi. Ekiplerin halk sağlığını tehdit ettiği pideci mühürlenirken malzemeler de imha edilmek üzere çöpe atıldı.

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan pideci mühürlendi

Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir pide imalathanesine yaptığı denetimde bozulmuş ve kokmuş et ile üretim alanında küf ve pas oluşumu tespit edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonucu, halk sağlığını tehdit eden işletmenin faaliyeti durduruldu.

Denetim sonrası imalathanede bulunan malzemeler, belediye ekiplerince çöp aracına atıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimlerin yapıldığı belirtilerek, "Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde vatandaşın sağlığını hiçe sayan görüntülerle karşı karşıya kaldık. Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Zonguldak
