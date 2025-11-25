Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.11.2025 15:23

Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmen görev yaptığı okulda anıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde dün velilerle buluşacağı Öğretmenler Günü kutlamasına giderken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Gülşen Tınas için görev yaptığı ilkokulda anma programı düzenlendi.

Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmen görev yaptığı okulda anıldı
[Fotograf: AA]

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken M.K.Ç. idaresindeki motosikletin çarpması sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden Tınas için Gazipaşa İlkokulu'nda anma etkinliği düzenlendi.

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler, Tınas'ın eğitim verdiği sınıftaki masasına karanfil bıraktı.

Tınas için dua eden meslektaşları ve öğrencileri, gözyaşı döktü.

Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmen görev yaptığı okulda anıldı

"Hatırasına hep beraber sahip çıkacağız"

Okul müdürü Halil Berk, gazetecilere, Tınas'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Acılarının büyük olduğunu dile getiren Berk, şöyle konuştu:

"Elim bir kaza sonucu çok değerli bir günde Gülşen hocamızı kaybetmemiz hepimizi derinden yaraladı. Öğrencilerimiz ve hepimiz için çok zor bir durum. Mekanı cennet olsun. İyi, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Kendisini ani şekilde kaybetmek hepimizi yasa, üzüntüye ve acıya boğdu. Hatırasına hep beraber sahip çıkacağız."

Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmen görev yaptığı okulda anıldı

Öğretmenler Günü kutlamasına gidiyormuş

Velilerden Şule Cengiz Çıldır da dün Öğretmenler Günü etkinliğinde Tınas ile bir araya geldiklerini belirtti. Etkinliğin ardından akşam saatlerinde kutlama için bir kafeye gittiklerini ifade eden Çıldır, şunları anlattı:

"Kafedeki buluşmaya geciktiği için öğretmenimizi aradık çünkü saatinde gelen bir insandı. Birkaç kez aradık ve mesaj yazdık ama bakmadı. Sonrasında kızını arayıp sorduk. O da annesinin evden çıktığını söyledi ve panikledi, 'Çıkıp bakayım' dedi. Biz de 'Sen çıkma biz bakarız' dedik. Silifke'nin yabancısı olduğu için yolu şaşırdığını, karanlıkta uzak yerden geldiğini düşündük. Sonra veli arkadaşlarla dağılıp baktık. O sırada trafik kazası olmuş ama biz onun olduğunu bilmiyorduk. Kızı da evde durmamış. Evden aşağı inip kaza olduğunu görmüş ama kim olduğunu bilmiyormuş. Sorduğunda annesi olduğunu öğreniyor ve bizi aradı. Son kez buluşup görüşecektik, buluşamadık."

Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.Ç'nin, Silifke Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, öğretmen Tınas'ın cenazesinin, Aydıncık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ETİKETLER
Mersin Öğretmen Öğretmenler Günü Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Evden 10 kamyon çöp çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 780 bin liraya yükseldi
16:45
Bakan Şimşek: Ekonomimizi güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz
16:39
Bakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu kabul etti
16:28
BM'ye göre, İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar en az 127 sivili öldürdü
16:28
Golden retriever cinsi köpekler, insanlarla benzer duyguları etkileyen bazı genleri paylaşıyor
16:25
Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'da işgal yasası hazırlığı
Bitlis-Tatvan çevre yolunda çalışmalar sürüyor
Bitlis-Tatvan çevre yolunda çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazköy'de masalsı sis manzarası
İstanbul Boğazköy'de masalsı sis manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ