Evden 10 kamyon çöp çıktı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir süredir çevre sakinlerinin yoğun şikayetine konu olan Müfide İlhan Mahallesi'ndeki evde yapılan incelemede evin içi, bahçesi ve çatısına kadar yayılan büyük miktarda eski kıyafet, mobilya, halı, plastik ve evsel atık olduğu belirlendi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tespiti üzerine, çöp birikiminin hem hijyen hem de can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu rapor edildi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi desteğiyle kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Gün boyu süren çalışmada evden tonlarca çöp tahliye edildi. Atıkların kaldırılmasıyla birlikte kötü koku ve görüntü kirliliği büyük ölçüde ortadan kalkarken, mahallede yaşanan haşere sorununun da azaldığı ifade edildi.