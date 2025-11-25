Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
Türkiye
İHA 25.11.2025 13:49

Elazığ'da trafik ışıklarında 'şiddete hayır' mesajı

Elazığ'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Türkiye'de ilk kez trafik sinyalizasyonlarında ve faturalarda kadına yönelik şiddetle mücadele mesajları kullanıldı.

Elazığ'da trafik ışıklarında 'şiddete hayır' mesajı
[Fotograf: İHA]

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Prof. Dr. Canan Aksu Canbay,  Elazığ'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında önemli bir farkındalık çalışmasına imza atıldığını açıkladı.

Canbay, bu farkındalık çalışması kapsamında, Türkiye'de ilk kez trafik sinyalizasyonlarına 'Şiddete Hayır' ve 'Kadına Saygı' mesajlarının yerleştirildiğini söyledi.

Elazığ'da trafik ışıklarında 'şiddete hayır' mesajı

Canbay, aynı zamanda Çayda Çıra kavşağı, Kent Müzesi, Basın Müzesi, Harput'taki teras ve tarihi Hoca Hasan Hamamı gibi kentin simge alanlarının da kadına yönelik şiddetle mücadele rengi turuncuyla aydınlatıldığını belirtti.

Valilik, Belediye, Baro, Beyaz Ev Aile Merkezi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmaların Türkiye genelinde ses getirdiğini vurgulayan Canbay, hazırlanan farkındalık videosunun da kentin birçok noktasında halkla buluşturulduğunu söyledi.

Elazığ'da trafik ışıklarında 'şiddete hayır' mesajı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ Beyaz Ev Aile Merkezi kurucusu Dr. Ayfer Hatipoğlu'na  projeye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eden Canbay şu ifadeleri kullandı:

"Kadına hangi türde olursa olsun şiddete karşıyız. Çünkü her bir birey, eşit ve saygı dolu bir yaşam hakkına sahiptir ve kadınlara yönelik şiddet de sadece fiziksel şiddetle değil aynı zamanda psikolojik, sosyal ve ekonomik şiddet ve son yıllarda da siber şiddet olarak hayatımızda yer bulmaktadır. Bu yıl aile yılı, bu kapsamda da bizler Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak paydaşlarımızla yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz."

Elazığ
