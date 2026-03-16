Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kaygana Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mudurnu’dan Bolu istikametine seyir halinde olan B.M.D idaresindeki otomobil ile aynı istikamete giden ve K.İ. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta yoldan çıkarak yol kenarındaki boş alana savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü B.M.D ve M.İ.Ç ile hafif ticari araçta bulunan sürücü K.İ. ile Ö.B., B.B. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Hafif ticari aracın sürücüsü K.İ.’nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.