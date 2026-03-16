Dünya
TRT Haber 16.03.2026 04:02

Trump: İran müzakere etmeyi çok istiyor ama bence henüz hazır değiller

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın müzakereyi çok istediğini iddia eden Trump, "Bence henüz buna hazır değiller" dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama konusunda başka ülkelerle görüştüklerini de dile getirdi.

[Fotoüraf: AFP Arşiv]

Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Tahran'ın donanma, hava savunma sistemleri ve hava kuvvetlerini kaybettiğini ileri sürerek, "İran'ı yerle bir ettik" dedi.

İran'ın insansız hava aracı üretim tesislerini hedef aldıklarını belirten Trump, "İran müzakere etmeyi çok istiyor ama bence henüz hazır değiller" diye konuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması gerektiğini de yineledi. Hürmüz'ün güvenliği konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydetti, "7 ülkeyle görüşüyoruz" dedi.

Trump, İngiliz Financial Times gazetesine de açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda Çin'in de yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ay sonunda yapılması planlanan zirvenin ertelenebileceğini de dile getirdi.

ABD Donald Trump İran İsrail
