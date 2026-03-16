Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Tahran'ın donanma, hava savunma sistemleri ve hava kuvvetlerini kaybettiğini ileri sürerek, "İran'ı yerle bir ettik" dedi.

İran'ın insansız hava aracı üretim tesislerini hedef aldıklarını belirten Trump, "İran müzakere etmeyi çok istiyor ama bence henüz hazır değiller" diye konuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması gerektiğini de yineledi. Hürmüz'ün güvenliği konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydetti, "7 ülkeyle görüşüyoruz" dedi.

Trump, İngiliz Financial Times gazetesine de açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda Çin'in de yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ay sonunda yapılması planlanan zirvenin ertelenebileceğini de dile getirdi.