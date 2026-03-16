İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın misillemesi nedeniyle birçok kentte sirenler çalarken başkent Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gökyüzünden şiddetli bir patlama sesi geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, şiddetli patlama sesinin açık alana füze isabetinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma vakası bildirilmediğini aktardı.