Dünya
AA 16.03.2026 03:11

İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi

ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi.

[Fotoüraf: AA Arşiv]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın misillemesi nedeniyle birçok kentte sirenler çalarken başkent Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gökyüzünden şiddetli bir patlama sesi geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, şiddetli patlama sesinin açık alana füze isabetinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma vakası bildirilmediğini aktardı.

ABD İran İsrail
03:45
BAE: Dubai'de Havalimanı çevresinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı
02:28
İşgalci İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi
01:08
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 11 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
01:04
İran ordusu: ABD-İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 İHA atıldı
00:20
Bakan Çiftçi'den engelli aracının lastiği patlayan depremzedenin sınava yetiştirilmesine ilişkin paylaşım
İran'dan Doha ve Dubai'deki bazı yerlere tahliye uyarısı
İşgalci İsrail saldırılarında evlerini terk eden Lübnanlılar günlerini sokakta geçiriyor
Aşırı kilo en çok kalbi etkiliyor
