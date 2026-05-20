Dünya
AA 20.05.2026 23:56

Trump'tan İran'a mesaj: Doğru yanıt gelmezse işler çok hızla gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan, anlaşma olup olmayacağı konusunda "doğru bir yanıt" almayı umduğunu kaydederek, aksi durumda bu ülkeye yönelik "işlerin çok hızla gerçekleşebileceğini" söyledi.

Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı bir mezuniyet töreninden Washington'a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

İran'la ilgili güncel durumun ne olduğu yönündeki bir soruya cevap veren Trump, şu anki durumun "tam sınırda" olduğunu dile getirdi.

"Eğer bunu başarırsak (anlaşma olursa), çok fazla zaman, enerji ve en önemlisi can kurtarırız" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Onlardan doğru yanıt almalıyız, tamamen yüzde 10 doğru bir cevap olmalı, aksi durumda işler çok hızlı ilerler." dedi.

Donald Trump ayrıca, İran'da şu anda görüştükleri liderlerin eski isimlere göre daha "mantıklı" ve "makul" isimler olduklarını vurgulayarak, "Size şunu söylemeliyim ki çok iyi insanlarla muhatap oluyoruz. Yetenekli ve zeki insanlar. Umarım herkes için harika olacak bir anlaşma yaparlar." ifadesini kullandı.

