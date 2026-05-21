EFES-2026 Tatbikatı'nın gece safhasında hedefler tam isabetle vuruldu

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesinin alandaki yerini almasıyla başladı.

Tatbikat 50 ülkeden 10 binin üzerinde personelin katılımıyla gerçekleşti.

Gece safhası nefes kesti

Bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, kamikaze sürü dronlarla karşıt kuvvet elektronik harp sisteminin bulunduğu mobil muhabere merkezi etkisiz hale getirildi.

Katılımcı ülke unsurlarının da bulunduğu birleşik özel kuvvet timleri, deniz ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.

Özel kuvvet unsurları denizden sızma harekatı yaptı. Ön Kuvvet Harekatı kapsamında, SAT timleri ATAK Bot ile, SAS timleri ise sürat bot ile bölgeye intikal ederek, hedef radarlarını tahrip etti.

Ardından amfibi harekatıyla Hava Hücum Harekatı'nın desteklenmesi kapsamında tespit edilen hedeflerin keşif, gözetleme ve ateş destek unsurlarıyla taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı.

Düşmana yardım götüren geminin ele geçirilmesi sonrası, SAT ve SAS timlerince tespit edilen sualtı mayınları tahrip edildi, düşmana ait sahildeki kritik altyapı tesisi kullanılmaz hale getirildi.

Bu aşamanın ardından amfibi birlikleri tarafından yükleme ve bindirme süreçleri başlatıldı, taktik aldatma ve keşif harekatıyla süreç devam etti.

Bu süreç devam ederken hava gücü tarafından planlı hedefler ateş altına alındı. İnme Bölgesi'nde tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirmek maksadıyla taarruz helikopterleriyle atışlar icra edildi.

Düşmana ait unsurların hava başı tesis eden dost birliklere müdahalesinin ardından karşıt kuvvetler topçu atışlarıyla baskı altına alındı. Amfibi birliklerince çıkarma yapıldı, birliklere destek için hedef mevziler topçu ve havan atışlarıyla ateş altına tutuldu.

Özel kuvvetler tarafından ATAK helikopterleriyle çıkarma sahasında arama kurtarma faaliyeti yapıldı.

Tatbikat, hava saldırısına maruz kalan amfibi ekiplerine KORKUT Hava Savunma Sistemi ile koruma sağlamasıyla tamamlandı.

Tatbikatta yarınki bölümde yer alacak TCG Anadolu gemisi de hazır bulundu.

EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ikinci kısmı, yarın gündüz faaliyetleriyle tamamlanacak.

Önceki tatbikatlardan farkı

EFES-2026 Tatbikatı, Ağ-Kara KOCATEPE Harekat Yönetim Sistemi, Askeri Karar Verme Sürecinde (AKVES) yapay zeka destekli analiz uygulaması, JTLS-GO Simülasyon Sistemi ve hareket tarzlarının kullanılması nedeniyle önceki tatbikatlardan farklılık gösterdi.

Bu kapsamda, Simülasyon Destekli Komuta Yeri (SDKY) Safhası 24 saat esasına göre icra edildi. SDKY Safhası, AKVES Eğitim Safhası ile 2 hafta boyunca yapıldı.

Tatbikatta GÖKBEY helikopteri, M-60 T1 Tankı, Panter ve Boran obüsleri, TRLG-230 ve Sungur füzeleri, Tayfun, Hisar-A ve Hisar-O Hava Savunma füze sistemleri, KORKUT Hava Savunma Silah Sistemleri, 35 milimetre Modern Çekili Top, Kalkan Hava Savunma Radarı, İhtar İHA Karşı Sistemi, Zırhlı Taktik Araç Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (ZTA-UC), KARAOK Tanksavar Silahı, UMTAS Tanksavar Füzesi, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Sensör Keşif, Radar, Komuta ve KBRN Araçları, SARP Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı, KARAYEL Karinalı Bot, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT), Araca Monte Mayın/EYP Tespit Sistemi (AMMTS), ALKAR 120 milimetre Havan Silah Sistemi, GEZGİN Uydu Terminali, Atış Destek ve Yönlendirme (ADY) Sistemleri, TARAS-II Radyolink Sistemi, Elektronik Devreli EYP Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi, Zırhlı Akaryakıt Tankeri, KBRN Temizleme Dronu, ASLAN İKA, Paramotor, Motosikletli Komando Ekibi, Dragoneye-2, DORUK-2 Elektro-Optik Sensör Sistemleri, Kentsel Arama Kurtarma Aracı, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) Aracı, Mobil Diş Ünitesi, Seyyar Sahra Üniteleri, Konteyner Köpek Kulübesi, TEBER ve MAM-T SİHA Mühimmatı ile, envantere alınması planlanan Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve Kamikaze Sürü Dron gibi muhtelif silah ve sistemleri ilk defa kullanıldı.