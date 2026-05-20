Geleceğin mühendisleri EFES-2026'da yarıştı

Geleceğin mühendisleri, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) düzenlenen ve 69 üniversiteden 292 başvurunun yapıldığı "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu yarışmada mücadele etti.



İzmir'deki EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında ilk kez yapılan yarışmada, ilk 10’a girenler Efes 2026 Savunma Sanayii Sergisi'nde tanıtılıyor.

Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki sergide, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren 55 firma geliştirdikleri teknolojileri katılımcıların beğenisine sunuyor.

Kocaeli Üniversitesinde Mühendislik Bölümü öğrencisi Merve Eski, yarışma kapsamında geliştirdikleri İnsansız Sualtı Sistemleri projesiyle 9'uncu olduklarını belirterek, "Su altında boru hatlarının takibi ve anomalilerin tespitinin yanı sıra mayın tespiti ve imhası konularında aracımızı geliştiriyoruz." dedi.

Savunma sanayi çalışanları ve askeri personelle bir arada olmanın projelerin geliştirilme aşaması için faydalı olduğunu belirten Eski, bu tip yarışmalarda mühendislik yeteneklerini test etme şansı bulduklarını söyledi.