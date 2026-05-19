Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
İHA 19.05.2026 13:01

Gökbey'in bakım teknisyenleri için eğitimler başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için kritik bir aşamaya geçildiğini belirterek, bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlerin başladığını duyurdu.

Gökbey'in bakım teknisyenleri için eğitimler başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sertifikasyon süreçleri başarıyla tamamlanarak "Tip Sertifikası" (Type Certificate) alan Gökbey helikopterinin, operasyonel süreçlerine yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

"Eğitimler dijital platform üzerinden yürütülüyor"

Türkiye'nin hava aracı sertifikasyonunu dijital ve milli platformlar üzerinden yönetebilen sayılı ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemiz artık sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayıp üreten ve kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi de yerli ve milli genel maksat helikopterimiz Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık. Bu eğitimler, SHGM'nin KDM-ORG sistemi üzerinden verilmeye başlandı. Gökbey'in eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçlerini tek bir dijital platformda topladık."

Sertifikasyon sürecinde rekor test sayısı

Gökbey’in uluslararası standartlara uygunluğunun titizlikle denetlendiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, projenin teknik boyutuna ilişkin şu verileri paylaştı:

"Sertifikasyon sürecinde 600'ün üzerinde teknik toplantı gerçekleştirildi, 180'den fazla test yapıldı ve yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğrulama sağlandı. Ayrıca 800'ü aşkın uyum dokümanı hazırlandı. Tüm süreçler, başta CS-29 standartları olmak üzere uluslararası gerekliliklere tam uyum içerisinde tamamlandı."

"İnsan kaynağımızı güçlendiriyoruz"

Bakan Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli hamlelerin sadece üretimle sınırlı kalmadığını, eğitim ve insan kaynağı altyapısının da eş zamanlı olarak geliştirildiğini kaydetti. Uraloğlu, "Yerli platformlarımızı üretim aşamasından sonra eğitim ve bakım süreçlerinde de güçlü bir altyapıyla desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Eğitim Gökbey Savunma Sanayii Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
MKE'nin geliştirdiği sistemler EFES-2026 Tatbikatı'nda sahada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 595 bin sentetik hap ele geçirildi
14:00
Estonya hava sahasına giren İHA, NATO savaş uçağı tarafından düşürüldü
13:55
Bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek
13:52
Burhanettin Duran: Terörle mücadele dijital mecralarda da kararlılıkla sürdürülmektedir
13:50
Yapay zeka harcamaları 2,59 trilyon dolara ulaşabilir: Bu yıl kırılma noktası olacak
13:35
İran Ordu Sözcüsü: Düşman İran'a saldırırsa yeni cepheler açılacak
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
FOTO FOKUS
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ