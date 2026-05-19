Gökbey'in bakım teknisyenleri için eğitimler başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sertifikasyon süreçleri başarıyla tamamlanarak "Tip Sertifikası" (Type Certificate) alan Gökbey helikopterinin, operasyonel süreçlerine yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

"Eğitimler dijital platform üzerinden yürütülüyor"

Türkiye'nin hava aracı sertifikasyonunu dijital ve milli platformlar üzerinden yönetebilen sayılı ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemiz artık sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayıp üreten ve kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi de yerli ve milli genel maksat helikopterimiz Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık. Bu eğitimler, SHGM'nin KDM-ORG sistemi üzerinden verilmeye başlandı. Gökbey'in eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçlerini tek bir dijital platformda topladık."

Sertifikasyon sürecinde rekor test sayısı

Gökbey’in uluslararası standartlara uygunluğunun titizlikle denetlendiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, projenin teknik boyutuna ilişkin şu verileri paylaştı:

"Sertifikasyon sürecinde 600'ün üzerinde teknik toplantı gerçekleştirildi, 180'den fazla test yapıldı ve yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğrulama sağlandı. Ayrıca 800'ü aşkın uyum dokümanı hazırlandı. Tüm süreçler, başta CS-29 standartları olmak üzere uluslararası gerekliliklere tam uyum içerisinde tamamlandı."

"İnsan kaynağımızı güçlendiriyoruz"

Bakan Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli hamlelerin sadece üretimle sınırlı kalmadığını, eğitim ve insan kaynağı altyapısının da eş zamanlı olarak geliştirildiğini kaydetti. Uraloğlu, "Yerli platformlarımızı üretim aşamasından sonra eğitim ve bakım süreçlerinde de güçlü bir altyapıyla desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.