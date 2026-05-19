Yeşilırmak'ta taşkın riskine karşı ekipler sahada

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı, son dönemdeki yoğun yağışlarla yüzde 98,5'e ulaştı.

Yağışların devam etmesi ve nehrin taşma riskine karşı Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri etrafında set oluşturma çalışması başlatıldı.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Turhal Belediyesi ve Karayolları ekipleri, taşkının yerleşim yerlerine ulaşmaması amacıyla Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturdu.

İlçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini tahliye etmeleri için de belediye hoparlörlerinden anons yapıldı.

Uyarıların ardından bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerini tahliye etmeye başladı.

Öte yandan bazı vatandaşların evlerinin çevresini branda ile kapatarak taşkın riskine karşı önlem aldığı görüldü.