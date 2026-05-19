Dünya
AA 19.05.2026 13:17

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 118'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde yeniden görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118’e çıktığı bildirildi.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, Ituri eyaletindeki Nyankunde bölgesi ile Kuzey-Kivu eyaletindeki Katwa bölgesinin de salgından etkilendiğini belirterek, Katwa’da 2 doğrulanmış vaka tespit edildiğini, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi Goma’da ise 1 vakanın kayıtlara geçtiğini söyledi.

Muyaya, Ebola salgınında vaka sayısının 435’e, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 118’e yükseldiğini aktardı.

Salgının kontrol altına alınması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Muyaya, halka maske kullanımı, düzenli el yıkama ile riskli temaslardan kaçınma gibi sağlık tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

15 Mayıs’ta KDC’nin doğusundaki Ituri eyaletinde 336 Ebola vakası kaydedildiği ve 87 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulmuş ve ülkede 17. Ebola salgını ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınının, uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumunu oluşturduğunu, ama pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını belirtmişti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), salgının risk seviyesini KDC için "çok yüksek", Doğu Afrika için "yüksek", kıta geneli için ise "orta" olarak sınıflandırmıştı.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

