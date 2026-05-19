Dünya
AA 19.05.2026 13:33

İran Ordu Sözcüsü: Düşman İran'a saldırırsa yeni cepheler açılacak

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Ekreminiya, başkent Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi.

İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin "düşman" için tek çıkış yolu olduğunu söyleyen Ekreminiya, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." ifadesini kullandı.

Ekreminiya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetine işaret ederek, boğazın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecini de savaş süreci gibi değerlendirdiğini ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekreminiya, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi.​​​​​​​

İran ABD İsrail
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 118'e yükseldi
14:05
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 595 bin sentetik hap ele geçirildi
14:00
Estonya hava sahasına giren İHA, NATO savaş uçağı tarafından düşürüldü
13:55
Bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek
13:52
Burhanettin Duran: Terörle mücadele dijital mecralarda da kararlılıkla sürdürülmektedir
13:50
Yapay zeka harcamaları 2,59 trilyon dolara ulaşabilir: Bu yıl kırılma noktası olacak
13:23
Yeşilırmak'ta taşkın riskine karşı ekipler sahada
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
