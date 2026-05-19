AA 19.05.2026 13:21

Sumud Filosu'nda arızalanan tekneyi Sahil Güvenlik kurtardı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Küresel Sumud Filosu'ndan arızalanan "Family" isimli teknenin Sahil Güvenlik unsurlarınca güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildiğini açıkladı.

Sumud Filosu'nda arızalanan tekneyi Sahil Güvenlik kurtardı

İçişleri Bakanı Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Sumud"un Gazze'de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu onurlu duruşun sesi olmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nun parçası olan ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yardımcı Burnu'nun Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sürüklenmeye başlayan 'Family' isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz anında müdahale etti. Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla seyir halinde bulunan ve içerisinde 27 aktivistin yer aldığı teknede, pervaneye halat dolanması nedeniyle yardım çağrısında bulunulmasının ardından 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu süratle bölgeye sevk edildi. Kahraman personelimiz kısa sürede teknenin bordasına geçerek gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Sahil Güvenlik unsurlarımız tarafından güvenliği sağlanan 'Family' isimli tekne, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildi. Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir. Türkiye, insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Filistin'in özgürlüğü için denizlerde umut taşıyan tüm aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Akdeniz'in zorlu şartlarında görevini fedakarca yerine getiren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi yürekten kutluyorum."

Çiftçi, paylaşımında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneye yapılan yardım anlarına ilişkin görüntülere de yer verdi.

İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi Sahil Güvenlik
