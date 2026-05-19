Burhanettin Duran: Terörle mücadele dijital mecralarda da kararlılıkla sürdürülmektedir

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmalarının aralıksız ve çok boyutlu şekilde devam ettiğini belirtti.

Terör örgütlerinin dijital mecralardaki faaliyetlerine yönelik yürütülen teknik çalışmalara değinen Duran, 30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan verilerin ardından yeni tespitlerin yapıldığını belirterek şunları kaydetti;

Kamuoyuyla paylaştığımız üzere, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilmiş ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır. Sonrasında yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde 1.352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alınmıştır. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1.731’e yükselmiştir.

"Sistematik dezenformasyon ve manipülasyon tespit edildi"

Ayrıca yapılan detaylı incelemeler sonucunda; terörizmi öven, teşvik eden ve ülkemize karşı psikolojik harekât yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde gerekli işlemler tesis edilmiş ve erişim engeli uygulanmıştır. Yapılan analizler; söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eş güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil; dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve millî güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye, bütün kurumlarıyla dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halindedir ve mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürecektir.