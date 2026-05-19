İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 595 bin sentetik hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Ataşehir'de belirledikleri 2 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda 595 bin sentetik ecza hap, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.