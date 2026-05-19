AA 19.05.2026 12:25

Tekirdağ'da 1200 kilo sağlıksız sakatat imha edildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlık koşullarına uygun olmayan 1200 kilogram sakatat imha edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri'nde şüphe üzerine durdurduğu araçta ambalajı yırtık, bozulmuş ve aşırı derecede koku yayan sakatat tespit etti.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede, menşesi belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 1200 kilo sakatat katı atık tesisinde imha edildi. Olayla bağlantılı kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, söz konusu ürünlerin satışa ve tüketime sunulmadan yakalandığını açıkladı.

Aksoy, etiket bilgisi ve izlenebilirliği olmayan gıdaların satın alınmaması gerektiğini vurgulayarak vatandaşları şüpheli durumlara karşı uyardı.

İl Müdürü Aksoy, gıda güvenliğine ilişkin ihbar, şikayet ve sorular için 7/24 hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı'nın kullanılabileceğini belirtti.

