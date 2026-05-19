Geçmişteki Süper El Ninolar gelecek olan hakkında ne söyleyebilir?

Bilim insanları, ekvator yakınlarındaki okyanus sularının aşırı ısınmasıyla başlayan yeni bir "Süper El Nino" dalgasının küresel ölçekte yaklaştığını duyurdu. Gelişmiş bilgisayar modelleri, bu yaklaşan doğa olayının gücünün 1950'den bu yana ölçülen tüm rekorları kırabileceğini gösteriyor.

Isınan okyanus sularından atmosfere salınan devasa ısı enerjisi nedeniyle, önümüzdeki dönemin dünya genelinde yeni sıcaklık rekorlarına sahne olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu süreç bazı bölgelerde ölümcül kuraklıklara, sıcak hava dalgalarına, tarımsal kayıplara ve orman yangınlarına yol açarken, bazı bölgeleri ise yıkıcı sel baskınlarıyla vurma potansiyeli taşıyor.

Ayrıca okyanus sıcaklıklarındaki bu ani artış, deniz ekosisteminin en kırılgan halkası olan mercan resiflerinde kitlesel ölümleri tetikleme riski barındırıyor.

Geçmişteki örnekleri ne gösteriyor?

Tarihsel veriler ve yapılan ekonomik araştırmalar, Süper El Nino olaylarının küresel faturasının trilyonlarca doları bulduğunu ve sıcak sular çekildikten sonra bile ülkelerin ekonomik büyümelerini uzun yıllar boyunca baskıladığını ortaya koyuyor.

Günümüzde gelişmiş tahmin teknolojileri sayesinde bu tehdidi çok önceden görebilmek insanlığa ciddi bir hazırlık avantajı sağlasa da küresel iklim değişikliği bu durumu büyük bir bilinmeze dönüştürüyor.

Dünya denizlerinin zaten normalden çok daha sıcak olması sebebiyle, geçmişteki El Nino tecrübeleri günümüzdeki riskleri tahmin etmede yetersiz kalıyor.

İnsani yardım kuruluşları savunmasız bölgelerde gıda stoklama çalışmalarına başlarken, uzmanlar uluslararası yardım bütçelerindeki kesintilerin ve siyasi gelişmelerin, özellikle küresel güneydeki yoksul ülkelerde açlık ve salgın hastalık gibi afet yönetimi süreçlerini zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor.