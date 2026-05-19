Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 19.05.2026 12:05

Geçmişteki Süper El Ninolar gelecek olan hakkında ne söyleyebilir?

Pasifik Okyanusu'nda güçlenerek kış aylarına doğru zirve yapması beklenen tarihi doğa olayı, geçmişteki örneklerine bakıldığında yüz milyonlarca insanın yaşamını ve hassas ekosistemleri on yıllarca sürebilecek büyük bir yıkımla karşı karşıya bırakabilir.

Geçmişteki Süper El Ninolar gelecek olan hakkında ne söyleyebilir?

Bilim insanları, ekvator yakınlarındaki okyanus sularının aşırı ısınmasıyla başlayan yeni bir "Süper El Nino" dalgasının küresel ölçekte yaklaştığını duyurdu. Gelişmiş bilgisayar modelleri, bu yaklaşan doğa olayının gücünün 1950'den bu yana ölçülen tüm rekorları kırabileceğini gösteriyor.

Isınan okyanus sularından atmosfere salınan devasa ısı enerjisi nedeniyle, önümüzdeki dönemin dünya genelinde yeni sıcaklık rekorlarına sahne olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu süreç bazı bölgelerde ölümcül kuraklıklara, sıcak hava dalgalarına, tarımsal kayıplara ve orman yangınlarına yol açarken, bazı bölgeleri ise yıkıcı sel baskınlarıyla vurma potansiyeli taşıyor.

Ayrıca okyanus sıcaklıklarındaki bu ani artış, deniz ekosisteminin en kırılgan halkası olan mercan resiflerinde kitlesel ölümleri tetikleme riski barındırıyor.

Geçmişteki örnekleri ne gösteriyor?

Tarihsel veriler ve yapılan ekonomik araştırmalar, Süper El Nino olaylarının küresel faturasının trilyonlarca doları bulduğunu ve sıcak sular çekildikten sonra bile ülkelerin ekonomik büyümelerini uzun yıllar boyunca baskıladığını ortaya koyuyor.

Günümüzde gelişmiş tahmin teknolojileri sayesinde bu tehdidi çok önceden görebilmek insanlığa ciddi bir hazırlık avantajı sağlasa da küresel iklim değişikliği bu durumu büyük bir bilinmeze dönüştürüyor.

Dünya denizlerinin zaten normalden çok daha sıcak olması sebebiyle, geçmişteki El Nino tecrübeleri günümüzdeki riskleri tahmin etmede yetersiz kalıyor.

İnsani yardım kuruluşları savunmasız bölgelerde gıda stoklama çalışmalarına başlarken, uzmanlar uluslararası yardım bütçelerindeki kesintilerin ve siyasi gelişmelerin, özellikle küresel güneydeki yoksul ülkelerde açlık ve salgın hastalık gibi afet yönetimi süreçlerini zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor.

ETİKETLER
İklim Değişikliği Hava Sıcaklıkları Doğal Afet Küresel Isınma
Sıradaki Haber
NATO Askeri Komite Başkanı Dragone: Sakin denizde değiliz, fırtınanın içindeyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
81 ilde düzenlenen "Orman Benim" etkinlikleriyle tonlarca atık toplandı
12:34
Ankara'da bazı banliyö ve tren seferlerinde düzenleme yapılacak
12:37
Gazze'deki Sivil Savunma: Ağır ekipman olmadan enkaz altındaki binlerce kişinin naaşına ulaşamayız
12:26
Tekirdağ'da 1200 kilo sağlıksız sakatat imha edildi
12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
12:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
FOTO FOKUS
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ