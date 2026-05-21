BBC 21.05.2026 00:18

Cybertruck’ı gölde denemek isteyen sürücü gözaltına alındı

ABD’nin Teksas eyaletinde, Tesla Cybertruck aracının su üstünde ilerlemeyi sağlayan suda sürüş modu özelliğini denemek için bilerek göle giren ve aracı su alarak mahsur kalan sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Grapevine Polis Departmanı, kuzey Teksas'ta bulunan Grapevine Gölü'ne kasıtlı olarak lüks elektrikli pikap aracıyla giren bir sürücünün gözaltına alındığını açıkladı. Sürücü ve araçtaki yolcular, Cybertruck'ın su alıp gölde çakılmasının ardından aracı terk etti.

Olay yerine çağrılan emniyet ve itfaiye ekiplerinin su kurtarma timleri, kıyıya yakın bir noktada yarıya kadar suya gömülmüş haldeki aracı gölden çıkarmak için ortak bir operasyon yürüttü. Sürücü, polise verdiği ifadede aracı göle suda sürüş modu "wade mode" özelliğini test etmek amacıyla bilerek sürdüğünü itiraf etti.

Hem garanti dışı hem de yasal olarak suç

Polis yetkilileri, bir aracın teknik olarak sığ sulara girmeye kapasitesi olsa bile, bu tür eylemlerin Teksas yasalarına göre ciddi güvenlik ve hukuki sorunlar doğurduğunu hatırlattı. Sürücü, gölün halka kapalı bir bölümünde araç kullanmak ve su güvenliği ekipmanı ihlalleriyle suçlanarak tutuklandı.

Tesla'nın resmi kullanım kılavuzunda ise bu özelliğin nehir veya dere gibi en fazla 81,5 santimetre derinliğe sahip sığ sularda kullanılabileceği belirtiliyor.

Ayrıca üretici şirket, suya girmeden önce derinliği ölçme sorumluluğunun tamamen sürücüye ait olduğunu ve su teması nedeniyle araçta oluşabilecek hasarların garanti kapsamı dışında kalacağını açıkça vurguluyor.

