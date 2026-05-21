AA 21.05.2026 00:50

Musk'ın uzay şirketi SpaceX halka arz başvurusu yaptı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), halka arz başvurusunda bulundu.

SpaceX, şirketin halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sundu.

Belgede, şirketin hisselerinin Nasdaq borsasında "SPCX" sembolüyle işlem görmesinin planlandığı aktarıldı.

Şirketin iki farklı hisse yapısına sahip olacağına işaret edilen belgede, "A grubu" hisselerin halka açık olacağı ve hisse başına 1 oy hakkı tanıyacağı, Musk'ın ise hisse başına 10 oy hakkı bulunan "B grubu" hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde tutacağı görüldü.

Bu sayede Musk, halka arzdan sonra da şirketin kontrolünü elinde bulundurmaya devam edebilecek.

Halka arza liderlik ve aracılık eden finans kurumlarına da yer verilen belgede, bunlar arasında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup ve JPMorgan gibi büyük yatırım bankaları yer aldı.

Belgede, şirketin iş modeli, finansal durumu, risk faktörleri ve elde edilecek gelirlerin nerede kullanılacağına dair kapsamlı bilgiler de paylaşıldı.

Ülke basınında, bu halka arzın ABD piyasalarındaki ilk "trilyon dolarlık" piyasa çıkışı olmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca, SpaceX'in hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasının 12 Haziran'da gerçekleşmesini planladığına yönelik haberler dikkati çekti.

