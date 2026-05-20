Yapay zeka devinden tarihi adım: OpenAI halka arza hazırlanıyor

ChatGPT'nin kurucusu OpenAI, en son 852 milyar dolar değerlemeye ulaşmasının ardından şimdi de borsaya açılma planlarını hızlandırdı. Şirkete yakın kaynaklar, OpenAI'ın düzenleyici kurumlara sunulmak üzere taslak bir halka arz izahnamesi hazırladığını ve bu süreçte Goldman Sachs ile Morgan Stanley gibi küresel finans devleriyle çalıştığını belirtiyor.

Şirketin halka arz başvurusunu bu kadar kısa sürede gündeme almasında, Elon Musk’ın açtığı kritik davayı iki gün önce kazanmasının büyük rol oynadığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bu yasal engelin ortadan kalkmasının OpenAI yönetimine küresel pazara açılma konusunda büyük bir güven verdiğini vurguluyor.

Hedef 1 trilyon dolar değerleme

Sam Altman liderliğindeki şirketin en erken eylül ayında borsada işlem görmeyi hedeflediği ve bu tarihi hamleyle piyasa değerini 1 trilyon dolara kadar çıkarmayı amaçladığı aktarılıyor. Yapay zekanın küresel piyasalarda yarattığı yatırımcı çılgınlığı, OpenAI'ın bu süreçte en az 60 milyar dolar seviyesinde yeni bir kaynak yaratmasını sağlayabilir.

Yılın başlarında 122 milyar dolarlık rekor bir yatırım toplayarak Silikon Vadisi tarihinin en büyük finansman turuna imza atan şirket, haftalık 900 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve 50 milyon ücretli aboneye hizmet veriyor.

SpaceX ile zamanlama rekabeti

OpenAI’ın halka arz başvurusunun, Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in beklenen halka arz hamlesiyle neredeyse aynı günlere denk gelmesi dikkat çekiyor. Analistler, bu eş zamanlı hamlenin portföy yöneticilerini iki devi yan yana değerlendirmeye zorlayacağını ve OpenAI üzerindeki spot ışıklarının bir kısmını dağıtarak şirkete kendi başarı hikayesini anlatma fırsatı tanıyacağını belirtiyor.

Diğer yandan OpenAI, bir yandan borsaya açılma hazırlıkları yaparken diğer yandan kurumsal pazarda Google ve özellikle Anthropic gibi dişli rakiplerle kıyasıya bir rekabet yürütüyor. Yarışta geri kalmamak adına son aylarda ürün yol haritasını iki kez revize etmek zorunda kalan şirketin halka arz performansı, tüm teknoloji sektörü tarafından yakından takip ediliyor.